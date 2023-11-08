Алиев оценил перспективы новой войны Азербайджана с Арменией

Баку не нужна новая война с Арменией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», — заявил азербайджанский лидер.