Алиев оценил перспективы новой войны Азербайджана с Арменией

Баку не нужна новая война с Арменией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», — заявил азербайджанский лидер.
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