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ТАСС

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Новейший ЗРК "Панцирь-СМД-Е" сбил множество украинских БПЛА

Новейший ЗРК "Панцирь-СМД-Е" сбил множество украинских БПЛА

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новейший зенитный ракетный комплекс семейства "Панцирь-СМД-Е" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) уничтожил множество БПЛА и крылатых ракет ВСУ, показав высокую эффективность.

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