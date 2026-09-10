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ВС РФ нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ, Трамп заявил о возможной встрече с Путиным: главное за сутки

ВС РФ нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ, Трамп заявил о возможной встрече с Путиным: главное за сутки

В Министерстве обороны РФ раскрыли детали ударов по объектам ВСУ, президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам подписали меморандум о подготовке кадров для транспортной отрасли, а президент США Дональд Трамп допустил скорую личную встречу с российским лидером.

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