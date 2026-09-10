ВС РФ нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ, Трамп заявил о возможной встрече с Путиным: главное за сутки

В Министерстве обороны РФ раскрыли детали ударов по объектам ВСУ, президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам подписали меморандум о подготовке кадров для транспортной отрасли, а президент США Дональд Трамп допустил скорую личную встречу с российским лидером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым