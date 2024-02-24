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Вы только посмотрите, какие чудеса сотворили с этой узкой кухней 7 кв.м

Вы только посмотрите, какие чудеса сотворили с этой узкой кухней 7 кв.м

Когда кухня всего 7 кв.м - хочется плакать. А когда такая кухня еще и в форме вагона, узкая и тесная, то хочется рыдать Я однажды намеренно отказалась от покупки квартиры именно из-за такой кухни, потому что даже не представляла, что с этим можно работать.

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