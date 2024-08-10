Армения и Россия подпишут новое соглашение: В США призадумались

Кабмин Армении одобрил новое соглашение с Россией о Славянском университетеВ "Sputnik" узнали, что Москва и Ереван собираются подписать новое соглашение о Русско-Армянском (Славянском) университете (РАУ).
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