Что ожидает Киргизию в 2025 году? Прогноз эксперта

Ситуацию в Киргизии могут в любой момент дестабилизировать террористические структуры, базирующиеся в Афганистане, заявил киргизский политолог, директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков, пишет 30 декабря издание «CentralAsiaCronos».
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