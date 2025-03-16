Приметы и поверья на 17 марта 2025 года расскажут, почему в этот день не стоит общаться с красивыми женщинами Даниил Архаров17 марта 2025 года — день, который в народных приметах и поверьях связан с особым предупреждением.
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