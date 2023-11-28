Николаев: офсайдные линии не снижают ответственности арбитров

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев высказался о пользе офсайдных линий для арбитров. «Как в своё время сказал Кирилл Левников, это должно рассматриваться как подушка безопасности, это не делает работу помощника такой, что «пусть за меня офсайдную линию нарисуют и за меня принимают (решение.