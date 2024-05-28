Мигранты, диаспоры и англичане: Чей заказ отрабатывает депутат Матвейчев?

А сколько эти мастурбеки занесли этому депутатишке? Не мешало бы проверить соответствующим органам.

N

Nata

При всем желании он сам точно никогда не родит. Это физиология. А вот вместо того, чтобы языком двор подметать, попытался создать условия для демографического взрыва внутри страны и силами аборигенов.