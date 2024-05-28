Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигранты, диаспоры и англичане: Чей заказ отрабатывает депутат Матвейчев?

Мигранты, диаспоры и англичане: Чей заказ отрабатывает депутат Матвейчев?

Депутат Госдумы Олег Матвейчев умеет поворачивать всё с ног на голову. И это понятно. Дело в том, что Матвейчев – ещё и политтехнолог.

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Комментарии
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Сергей Андросов
На кол, засранца!
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1 час.
Дмитрий Лукьянов
А сколько эти мастурбеки занесли этому депутатишке? Не мешало бы проверить соответствующим органам.
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43 мин.
N
Nata
При всем желании он сам точно никогда не родит. Это физиология. А вот вместо того, чтобы языком двор подметать, попытался создать условия для демографического взрыва внутри страны и силами аборигенов.
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16 мин.

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