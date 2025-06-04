Ретроспективный взгляд на ракету ближнего действия AGM-69A SRAM

Фото 1. Бомбардировщик Boeing B-52 с ракетами AGM-69A SRAM, подвешенными под пилонами крыльев. Под каждым крылом Stratofortress можно было разместить шесть ракет, а также внутреннюю роторную пусковую установку с восемью ракетами.