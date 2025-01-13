Треть россиян несколько раз в месяц сталкиваются с сезонными недомоганиями зимой

Треть — 32% — россиян в период с конца осени до середины весны сталкиваются с сезонными недомоганиями примерно раз в 2-3 месяца, свыше четверти опрошенных (28%) – один раз за период, 13% – каждый месяца и 11% – чаще одного раза в месяц.