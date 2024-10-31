Звезда Final Fantasy 16 выражает сожаление об “утечке мозгов” в индустрии Актёр Бен...

Звезда Final Fantasy 16 выражает сожаление об “утечке мозгов” в индустрииАктёр Бен Старр вновь выразил свою обеспокоенность по поводу массовых увольнений в игровой индустрии после роспуска команды, ответственной за создание Prince of Persia: The Lost Crown, которая является его “любимой игрой в этому году”.