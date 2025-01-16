Какой сегодня праздник, 17 января 2025 года: День детей-изобретателей, День аббата святого Антонио и Зосима Пчельника отмечают в России и мире Ирина Лысенко17 января 2025 года мир отмечает несколько значимых праздников, каждый из которых имеет свою уникальную историю и особенности.