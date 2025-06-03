В Североатлантическом альянсе после недавних украинских атак украинских националистов на российские регионы задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места».
В НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои слабые места
Комментарии
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Михалыч
Тут не высмеивать нужно, а ставить подготовленных начальников с комплексным стратегическим мышлением. Мы, руководители запаса среднего звена, в советское время проходили месячные курсы в академии им. Фрунзе и этого хватило, чтобы мыслить в правильном направлении. Меня больше волнует ДОКОЛЕ в кадровой политике будет превалировать принцип лояльности и судить генералов будут не за госизмену, а за денежки???!!!
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