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Что заставило Самойлову пойти на крайнюю меру — пока Джиган «лечится» за миллионы

Что заставило Самойлову пойти на крайнюю меру — пока Джиган «лечится» за миллионы

Блогер хочет оградить детей от бывшего мужа. Оксана Самойлова Социальные сетиСтоличный суд поставил на поток разбирательство между Оксаной Самойловой и ее экс-супругом Денисом Устименко-Вейнштейном, известным как рэпер Джиган.

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