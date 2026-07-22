Илон Маск переснимет "Одиссею" с помощью ИИ

Сервис генерации изображений и видео с помощью искусственного интеллекта Grok Imagine, разработанный компанией xAI, до конца 2026 года создаст полнометражный фильм по мотивам древнегреческой поэмы Гомера "Одиссея".
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