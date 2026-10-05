По стопам великого князя Александра Михайловича. Продолжение. Французская пословица гласит, что Раймон Пуанкаре родился 20 августа 1860 года в Бар-ле-Дюке, а умер 15 октября 1934 года почему-то в Париже.
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