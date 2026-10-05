Уроки прошлого
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Уроки прошлого

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По стопам великого князя Александра Михайловича. Продолжение...

По стопам великого князя Александра Михайловича. Продолжение...

По стопам великого князя Александра Михайловича. Продолжение. Французская пословица гласит, что Раймон Пуанкаре родился 20 августа 1860 года в Бар-ле-Дюке, а умер 15 октября 1934 года почему-то в Париже.

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