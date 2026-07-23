Проезд по улице Глеба Успенского ограничат 24 июля

В Иркутске с 24 июля по 6 августа будет ограничен проезд по улице Глеба Успенского. Как сообщили в администрации, с девяти часов утра пятницы, 24 июля, проезжую часть в районе пересечения с Петрова сузят.
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