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Пермские депутаты отложили принятие решения о денежных выплатах военнослужащим-контрактникам

Пермские депутаты отложили принятие решения о денежных выплатах военнослужащим-контрактникам

Выплата составляет 100 тысяч рублей.В понедельник, 18 декабря, состоялось заседание комитета по социальной политике Пермской городской думы, на котором обсуждался проект решения о единовременной денежной выплате в размере 100 000 рублей тем, кто намерен заключить контракт с Министерством обороны России для участия в спецоперации.

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