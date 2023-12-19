Пермские депутаты отложили принятие решения о денежных выплатах военнослужащим-контрактникам

Выплата составляет 100 тысяч рублей.В понедельник, 18 декабря, состоялось заседание комитета по социальной политике Пермской городской думы, на котором обсуждался проект решения о единовременной денежной выплате в размере 100 000 рублей тем, кто намерен заключить контракт с Министерством обороны России для участия в спецоперации.