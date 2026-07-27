Молдова утвердила программу борьбы с отмыванием денег на 2026-2030 гг.

Парламент Республики Молдова утвердил Национальную программу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026–2030 годы, а также план действий по ее реализации.
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