Хуситы заявили об атаке на американский авианосец и два эсминца

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» сообщили о проведении атак на американский авианосец «Авраам Линкольн», находящийся в Аравийском море, а также на два эсминца США в Красном море с использованием ракет и дронов .
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