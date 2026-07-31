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Хаски спас мальчика от неожиданной встречи с медведем

Хаски спас мальчика от неожиданной встречи с медведем

В Коннектикуте домашняя собака по кличке Белла предотвратила нападение медведя на 6‑летнего ребёнка. Инцидент произошёл на придомовой территории, где мальчик по имени Колтон Таззара играл перед своим домом.

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