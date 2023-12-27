США И Германия отказывают Украине в членстве в НАТО — экс-посол Киева

Валерий Чалый отметил, что все сигналы украинским властям пока поступают кулуарно.В интервью украинским СМИ бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Запад выступает против вступления Украины в состав НАТО.
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