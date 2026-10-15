Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин поблагодарил главу крестьянского хозяйства «Еремино поле» Татьяну Еремкину за вклад в организацию регионального стенда на выставке «Золотая осень — 2026».
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