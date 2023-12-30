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Колби Уильямс: «КХЛ стала более популярной в Северной Америке в последние годы, но первое, что приходит на ум, это ЦСКА, «Красная Армия» и СКА»

– Вы в результате обмена сменили худший клуб Восточной конференции на чемпиона лиги двух последних лет: восприняли эту сделку как подарок судьбы? – Если честно, сначала это казалось нереальным.

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