Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

МК Mattie Neretin\Keystone Press Agency\Global Look Press Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией.

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Комментарии
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Ирина
Молодец,не побоялась,как бы не убили.
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12 час.
igor kim
Нам бы таких.
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10 час.
Лидия Фролова
Молодчинка...все-таки назначили ее главой...многи не хотели
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10 час.
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