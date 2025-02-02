МК Mattie Neretin\Keystone Press Agency\Global Look Press Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией.
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