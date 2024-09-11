«Мы никогда не доставим человечество на Марс, если так будет продолжаться», — Илон Маск упрекает власти в затягивании процесса

SpaceX никогда не сможет отправить человека на Марс, если Федеральное управление гражданской авиации (FAA) будет создавать бюрократические помехи для испытания космических кораблей, о чем заявил Илон Маск.
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