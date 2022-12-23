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Василий Карасев: «Обеспечить за 5 туров до конца первого этапа «регулярки» место в плей-офф – отличный результат для МБА»

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от ЦСКА (75:92) в Единой лиге ВТБ подвел итоги выступления своей команды в 2022 году.

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