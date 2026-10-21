КРАСНОЯРСК, 21 октября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам, гостям и организаторам XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который открылся в Красноярске.
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