Эта раздражающая привычка при общении в Сети отталкивает от вас людей

Электронная переписка, будь то общение в WhatsApp или соцсетях, стала частью нашей жизни. Но иногда она может вызывать раздражение и негатив, если человек долго не реагирует на отправленное ему сообщение.
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