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США потребовали от Украины план войны-2025, чтобы избежать «новых курских авантюр»

США потребовали от Украины план войны-2025, чтобы избежать «новых курских авантюр»

В США потребовали от Украины план войны на 2025 год, чтобы избежать «новых курских авантюр». Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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