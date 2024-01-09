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Цыгановы заявили, что потратили 100 млн рублей на помощь бойцам СВО ВС РФ

Цыгановы заявили, что потратили 100 млн рублей на помощь бойцам СВО ВС РФ

Вокалистка Вика Цыганова и ее муж, музыкальный композитор Вадим Цыганов, уже потратили 100 миллионов рублей на оказание поддержки российским военнослужащим, как они рассказали в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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