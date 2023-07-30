Из-за проверки молельного дома в Котельников после информации о заложенном взрывном устройстве мигранты пришли во двор православного храма читать намаз.
Миграты в Котельниках пришли читать намаз во двор православной церкви
Комментарии
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Валерий Каулин
Интересно, а если православные придут в мечеть и там начнут молиться, мусульмане широко улыбнутся? Дело не совсем моё, конфессии сами должны между собой разобраться. Но власть у нас странная.
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1 д.
6324362 Елен
надо было задержать всех и выслать на родину ,предварительно лишив гражданства рф у кого это имеется))
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1 д.
Evgenija Palette
Ангажированная Госдепом...
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1 д.
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