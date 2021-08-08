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Национальный вопрос в России важнее здравомыслия и справедливости. Но почему?

Национальный вопрос в России важнее здравомыслия и справедливости. Но почему?

Россия – многонациональная страна, где «многонациональных» людей целых 10%, — исключение тут составляет разве что Москва, ибо там русских действительно (даже по официальным данным, которые, как правило, идут заодно с общей тенденций) не более 35%.

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Борис Виленский
В России все народы равны только благодаря русским. А кто в этом сомневается, пусть почитает статьи старого и мудрого писателя Ямиля Мустафина.
Борис Осипов
Автор...
Viktor Zaikin
Обязанности у русских, права у многонациональных. Странная ситуация в стране.

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