Театр абсурда

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Я не расист, но... В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

Я не расист, но... В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом

Всё началось с конфликта в подмосковной Балашихе: таксист перегородил машиной дорогу. А когда местная жительница сделала ему замечание - стал грубить.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Пора определять в стойло этих обезьян. А если появилось в руке оружие, то эту руку отрубить.
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