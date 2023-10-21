Сионизм на марше: Сатановский публично оскорбил руководство МИД России

Ведущий канала «Соловьев Live» политолог Евгений Сатановский обхамил замминистра иностранных дел России Михаила Богданова и официального представителя МИД России Марию Захарову в прямом эфире из-за их якобы «антиизраильских высказываний».
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