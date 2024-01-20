20 января 2024 года трассу М-7 в Татарстане открыли для проезда легковых автомобилей

20 января 2024 года трасса М-7 в Татарстане открылась для легковых автомобилей. ФКУ «Волго-Вятский Правтодор» станет временной остановкой движения легковых автомобилей на Волжской автодороге М-7 (Москва-Уфа) в Республике Татарстан с 13:40 20 января 2024 года (время московское) ограничения были сняты.
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