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Камил Гаджиев: «В бою Чимаева и Гасанова шансы реально 50 на 50. Магомедрасулу не страшно то, чем сейчас выигрывает Хамзат»

«Хамзат Чимаев – фаворит с абсолютно любым человеком в мире, если речь о ранних раундах поединка до 93 кг.

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