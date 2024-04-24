БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Илия Запрянов
    под "румыны" имеете ввиду меня ?!Если друг оказалс...
  • Илия Запрянов
    Глупец, ты, глупец ! Я вашу родину Русь никогда обижать  не позволю себе , ясно ?! Я не позирую с русским флагом, а с...Если друг оказалс...
  • Владимир Негода
    а для чего эти проходимцы идут во власть ? - ради собственных карманов , тут и дураку понятно . стрелять этих дегенер...Если друг оказалс...

Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.

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Комментарии
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Владимир Негода
а для чего эти проходимцы идут во власть ? - ради собственных карманов , тут и дураку понятно . стрелять этих дегенератов перестали , вот они и борзеют !
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34 мин.
Илия Запрянов
Глупец, ты, глупец ! Я вашу родину Русь никогда обижать  не позволю себе , ясно ?! Я не позирую с русским флагом, а ставлю цветы на памятной плите с именами русских оренбужских казаков, которыие отдали свою жизнь за нашу свободу. И вот что : именно мои знакомые от спецслужб шепчят &quot;Илия, не ходи с русским флагом, а то будет худо тя если захочеш чего-то от государство!&quot;
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24 мин.
Илия Запрянов
под &quot;румыны&quot; имеете ввиду меня ?!
Ответить
19 мин.

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