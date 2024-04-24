Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.
Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран
Комментарии
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Владимир Негода
а для чего эти проходимцы идут во власть ? - ради собственных карманов , тут и дураку понятно . стрелять этих дегенератов перестали , вот они и борзеют !
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34 мин.
Илия Запрянов
Глупец, ты, глупец ! Я вашу родину Русь никогда обижать не позволю себе , ясно ?! Я не позирую с русским флагом, а ставлю цветы на памятной плите с именами русских оренбужских казаков, которыие отдали свою жизнь за нашу свободу. И вот что : именно мои знакомые от спецслужб шепчят "Илия, не ходи с русским флагом, а то будет худо тя если захочеш чего-то от государство!"
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24 мин.
Илия Запрянов
под "румыны" имеете ввиду меня ?!
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19 мин.
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