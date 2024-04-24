Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

а для чего эти проходимцы идут во власть ? - ради собственных карманов , тут и дураку понятно . стрелять этих дегенератов перестали , вот они и борзеют !

Илия Запрянов

Глупец, ты, глупец ! Я вашу родину Русь никогда обижать не позволю себе , ясно ?! Я не позирую с русским флагом, а ставлю цветы на памятной плите с именами русских оренбужских казаков, которыие отдали свою жизнь за нашу свободу. И вот что : именно мои знакомые от спецслужб шепчят "Илия, не ходи с русским флагом, а то будет худо тя если захочеш чего-то от государство!"