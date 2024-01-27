СМИ: пьяные украинские водители взбесили поляков

Rzeczpospolita: из-за Украинцев в Польше растет уровень преступностиИ-за резкого роста украинцев в Польше вырос уровень преступности, что раздражает местное население, пишет обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка .
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