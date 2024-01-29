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Симферополь готов потратить на охрану своих кладбищ 5 млн

Симферополь готов потратить на охрану своих кладбищ 5 млн

Больше пяти миллионов рублей готовы потратить власти на охрану симферопольских кладбищ. Как говорится официальном сайте госзакупок, начальная стоимость контракта за эти объекты составляет 5 999 448 рублей.

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