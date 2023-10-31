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В Минфине прокомментировали "кражу" российской части Carlsberg

В Минфине прокомментировали "кражу" российской части Carlsberg

unsplash Введение временного управления пивоваренной компанией "Балтика" не влечет изменения структуры собственности, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ в ответ на обвинения в якобы "краже" российской части компании.

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