Глава МОК прокомментировал дисквалификацию Валиевой

Глава МОК Бах призвал уважать решение CAS по делу российской фигуристки Валиевой Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил решение спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
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