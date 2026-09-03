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Царьград

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Хризантема останется на дальневосточном мемориале, как символ Победы над Японией

Хризантема останется на дальневосточном мемориале, как символ Победы над Японией

Историки отвергли демонтаж императорской хризантемы, назвав ее прежде всего олицетворением японского милитаризма.

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