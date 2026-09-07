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Сразу три камеры Hasselblad на 200 Мп. Oppo Find X10 Pro Max официально подтверждён

Сразу три камеры Hasselblad на 200 Мп. Oppo Find X10 Pro Max официально подтверждён

Флагман Oppo выйдет в сентябре Oppo официально подтвердила запуск Find X10 Pro Max в этом месяце, сделав камеру главным козырем нового флагмана.

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