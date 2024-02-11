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На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 325 военнослужащих

На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 325 военнослужащих

На Донецком направлении в зоне проведения спецоперации ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Новое, Курдюмовка и отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Белогоровка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка.

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