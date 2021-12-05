Происшествия

7 подписчиков

Сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с детьми в образовательных учреждениях Тверской области

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Вышневолоцкий» посетили средне-образовательную школу № 5 города Вышнего Волочка и школьников из Вышневолоцкого городского округа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх