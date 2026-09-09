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Гол «Фейеноорда» в ворота «Барсы» отменили из-за офсайда у Таргаллина

Гол «Фейеноорда» в ворота «Барселоны» отменили из-за офсайда. Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходит на «Камп Ноу».

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