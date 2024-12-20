НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Рафинья о спаде «Барселоны»: «Дело в усталости, это главный фактор. Но мы сами виноваты, что плохо играем, наш уровень упал. Мы это преодолеем, у меня есть татуировка: «Все пройдет»

«Мы сами виноваты. Мы плохо играем. Наш уровень снизился. Возможно, в отдельные моменты не хватало концентрации, и это дорого нам обошлось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх