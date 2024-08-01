Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Семья американца Марка Фогела, осужденного в России за контрабанду наркотиков, обвинила власти США в двойных стандартах и безразличии на фоне отсутствия его имени в списке обмена заключенными, сообщает ТАСС.
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