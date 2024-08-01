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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А не проще его с семьей, родней лишить гражданства и выдворить в памперсах на новую родину развивать там производство...Глава одного росс...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
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  • Александр Корякин
    Ну вот, ещё один выблядок прорезался!Глава одного росс...

Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Семья американца Марка Фогела, осужденного в России за контрабанду наркотиков, обвинила власти США в двойных стандартах и безразличии на фоне отсутствия его имени в списке обмена заключенными, сообщает ТАСС.

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